Zeuge geschockt: „Seine Hände waren voller Blut“

Der Regionalsender France 3 berichtete, er habe in Straßburg die Matura gemacht und sei erst kürzlich mit seinen Eltern in die Hauptstadtregion gekommen. Aufgewachsen sei er im Straßburger Stadtteil Elsau, in dem viele Tschetschenen leben. Sein Vater und seine Mutter wurden nach dem Anschlag ebenfalls in Gewahrsam genommen. Azimovs Name stand in einer Behördenliste für potenzielle Gefährder.