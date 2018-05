Aus für Schmerzambulanz lässt die Wogen hochgehen

Die Schließung der Schmerzambulanz am Linzer Neuromed Campus (vormals Wagner-Jauregg-Krankenhaus) erhitzt die Gemüter. Viele Patienten ärgert, dass sie nur noch am Med Campus III. Hilfe erhalten. Auch in der Politik sorgt die Schließung für Wirbel. Für die SP ist sie nicht nachvollziehbar, VP-Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander befürwortet die Zusammenlegung.