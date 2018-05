Verunglückten Taucher aus 143 Metern Tiefe geholt

Zwei Wochen nach einem Taucherdrama im Attersee war ein vermisster russicher Hobbytaucher (41) erstmals im See geortet worden - dieses Wochenende wurde der verunglückte Froschmann geborgen: Seine Leiche war Samstagnacht neuerlich per Unterwasserkamera geortet worden - in 143,5 Metern Tiefe.