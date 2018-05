25 Stimmen ergaben Wende in der Grünauer Amtsstube

Großes Interesse an Wahl

Nicht weniger spannend verlief auch die Stichwahl in Grünau. Mit 50,97% der Stimmen setzte sich Wolfgang Bammer von der ÖVP gegen Klaus Kramesberger (SPÖ) durch. „Es kann halt nur einer gewinnen. Die Wahl verlief aber völlig fair und korrekt“, seufzt Kramesberger. Auch in Grünau war das Interesse am Urnengang hoch. 79,9 Prozent der Wahlberechtigten nutzten auch tatsächlich ihr Stimmrecht.