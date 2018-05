Forscher sind Mittel gegen Parkinson auf der Spur

Es gibt mehrere Ansätze. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Wien arbeiten wir hier in Innsbruck an einer aktiven Immuntherapie in Form eines Impfstoffes, durch den sich Antikörper bilden. Parkinson entsteht vereinfacht gesagt dadurch, dass ein Eiweißstoff in Nervenzellen verklumpt und diese Zellen absterben. Ein Dopaminmangel ist die Folge. Die Antikörper könnten das Ausbreiten dieses Prozesses verhindern. Wir wissen heute, dass sich diese Antikörper durch die Impfung auch tatsächlich bilden. Jetzt braucht es aber aufwändige und teure Wirksamkeitsstudien. Die können schon einmal 60 Millionen Euro kosten. Erste Erkenntnisse kann es frühestens in zwei Jahren geben.