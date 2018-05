Bei uns versickert zu viel Steuergeld!

Bereits vor drei Jahren hat EcoAustria in einer Studie für das Finanzministerium die Karten auf den Tisch gelegt - daran hat sich wenig geändert: Die Struktur des steirischen Haushalts weist einen starken Fokus auf Gesundheit, Pflege und öffentliche Versorgung auf, der Infrastrukturbereich spielt eine untergeordnete Rolle. Demnach sind in den letzten zehn Jahren die steirischen Landesausgaben für Soziales um 72 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum sind die Investitionen in den Straßenbau um rund 5 Prozent gesunken!