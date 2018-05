Alkolenker verursachte Unfall mit fünf Verletzten

Nicht nur angetrunken, sondern auch mit überhöhter Geschwindigkeit war ein 34-jähriger Mann aus Metnitz in der Nacht auf Sonntag auf der Metnitztal-Landesstraße unterwegs. In einer Linkskurve bei Schwarzenbach verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, in dem sich insgesamt fünf Personen befanden. Das Auto geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und stürzte in weiterer Folge über eine zehn Meter hohe Böschung: Ein Schwerverletzter und vier Leichtverletzte…