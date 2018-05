Unwetter sorgten für Muren und Überschwemmungen

Heftiger Starkregen samt Blitz und Donner sorgte Samstagabend in den Bezirken Wolfsberg, St. Veit und Klagenfurt für rund 30 Unwettereinsätze. Die Feuerwehren mussten nach Überschwemmungen ausrücken, um Keller auszupumpen. In Hintertheißenegg (Wolfsberg) wurde eine Gemeindestraße gleich an mehreren Stellen vermurt. Drei Wohnhäuser sind nicht erreichbar. Auch die Wurzenpassstraße musste war nach einem Murenabgang kurzfristig gesperrt.