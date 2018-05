Otto Waalkes: „Kenne Vorgeschmack auf Hölle“

1992 „geriet alles aus den Fugen“

Als aber das Gespräch auf seine große Lebenskrise nach der Trennung von seiner Frau Anfang der 1990er-Jahre kommt, wird Otto plötzlich ganz ernst. „Die Trennung von Manou 1992 war der persönliche Tiefpunkt in meinem Leben. Alles geriet aus den Fugen. Es fiel mir schwer zu begreifen, dass man mich nicht mehr mögen konnte. Ich zweifelte an meiner Ausstrahlung, bei der Arbeit war ich unkonzentriert, plötzlich kamen so viele verstörende Gedanken dazwischen. Und ich hatte Angst, mit meiner Frau auch meinen damals fünfjährigen Sohn Benjamin zu verlieren.“