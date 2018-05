Greift Intel Nvidia im Jänner mit Grafikkarte an?

Intel hat sich in den letzten Monaten einige hochrangige ehemalige AMD-Mitarbeiter geangelt, die wichtige Funktionen in der CPU- und der Grafikkartensparte des kleineren Intel-Rivalen innehatten. Branchenbeobachter leiteten daraus ab, dass Intel offenbar am Markt für Grafikchips Fuß fassen und sich damit auch für die härter werdende Auseinandersetzung mit dem Rivalen AMD wappnen will.