35 Jahre in Haft: Berüchtigter Serienmörder tot

Dennis Nilsen galt als einer der berüchtigtsten Serienmörder Großbritanniens. Er hatte in den 70er- und 80er-Jahren mindestens 15 junge Männer ermordet und ihre Leichen zerstückelt. Am Samstag starb der 72-Jährige an einer natürlichen Todesursache nach 35 Jahren hinter Gittern im Gefängnis von Full Sutton in Yorkshire.