Ferrari-Tricksereien? Lauda appelliert an FIA

Mercedes-Teamaufsichtsrat Niki Lauda hat den Internationalen Automobilverband (FIA) zu schnelleren Entscheidungen aufgefordert. In einem Interview der deutschen Zeitung „Bild am Sonntag“ betonte Lauda mit Blick auf die innovative Rückspiegel-Konstruktion des Konkurrenten Ferrari beim Formel-1-Grand Prix in Spanien: „Jetzt muss die FIA sagen, ob das erlaubt ist oder nicht.“