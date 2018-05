Verbale Breitseite Israels gegen Syrien und Iran

Mit dem „Spielzeug“ bezog sich Lieberman auf den Song von Netta Barzilai, der israelischen Siegerin beim Eurovision Song Contest in Lissabon. In ihrem Siegersong „Toy“ heißt es unter anderem: „I‘m not your toy, you stupid boy“. Übersetzt bedeutet das: „Ich bin nicht dein Spielzeug, du dummer Bub.“