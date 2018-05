Mit „perfektem Spiel“ Klassenerhalt fixiert

Am Ende lagen sich die Spieler in den Armen, war die Freude riesig: „Es ist unglaublich schön. Wir waren über 60 Minuten entschlossener. Jeder war bereit, auch die Drecksarbeit zu machen“, strahlte Torhüter Bernhard Starkbaum. So stark wie im Powerplay trat Österreich auch in Unterzahl auf.