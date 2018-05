„Overwatch“: Mercy unterstützt die Krebsforschung

In Blizzards populärem Multiplayer-Shooter „Overwatch“ ist die engelsgleiche Heldin Mercy eine mächtige Heilerin. Dazu passend haben die „Overwatch“-Macher ihr jetzt einen Benefiz-Skin spendiert, der für rund 15 Euro verkauft wird. Die Erlöse gehen zur Gänze an die Krebsforschung, konkret an die Breast Cancer Research Foundation. Die Aktion läuft noch bis 21. Mai.