Wolff: „Ich hoffe, es wird stinklangweilig“

Wie wichtig die erste Startreihe in Barcelona ist, zeigt die Statistik. Nur dreimal startete der spätere Sieger in den bisher 27 Rennen auf diesem Kurs nicht aus der ersten Reihe. 20 Mal gewann der Fahrer von der Pole aus auch den Grand Prix. „Dann hoffe ich, dass es stinklangweilig wird und wir die Qualiplätze ins Ziel bringen“, witzelte Toto Wolff. „Nein, so leicht wird das nicht. Wir müssen höllisch auf Ferrari aufpassen, aber natürlich ist so eine Ausgangsposition die halbe Miete.“