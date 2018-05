„Super-Mama“ aus Kärnten erobert ganz Österreich

Dazu gehört das Kinder-Café, wo sich viele Mamas über den (nicht immer einfachen) Alltag austauschen. „Viele glauben ja oft, in der Karenz muss man nur bei den Kindern daheim sitzen. Aber in der Realität ist der Alltag dann doch nicht so schön, wie es in manchen Schwangerschaftsbüchern beschrieben ist. Da helfen wir uns dann gegenseitig.“