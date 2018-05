Kvitova holt mit 3. Madrid-Triumph heuer 4. Titel

Für Kvitova ist es bereits der fünfte Turniersieg seit ihrem Comeback vor knapp einem Jahr, der heuer vierte. Der zweifachen Wimbledonsiegerin waren kurz vor Weihnachten 2016 von einem Einbrecher in ihrer Wohnung in Tschechien bei einer Messerattacke mehrere Sehnen und Nerven in der Schlaghand durchtrennt worden. Ihre Rückkehr ist deshalb verblüffend.