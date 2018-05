Bus stürzte ab: Fünf Personen verletzt

Eine 54jährige Österreicherin lenkte Sonntag Nachmittag einen Kleinbus von der Schönangeralm in Auffach in Fahrtrichtung Auffach. Neben der Lenkerin befanden sich noch sieben weitere Personen im Fhrzeug. 300 Meter nach der Schönangeralm, in einem leicht abschüssigen Gelände, wollte sie offensichtlich bremsen. Nach ersten Erhebungen dürfte das Bremssystem versagt haben. Bevor sie den Bus in ein Feld lenkte, streifte sich einen vor ihr fahrenden Pkw und stieß in weiterer Folge gegen die Böschung eines Bachbettes, wodurch der Motorblock ausgerissen wurde.