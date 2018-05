Hamburg: Wut nach Abstieg und Pyro-Irrsinn

Durch den Einsatz von Sicherheitskräften sei am Samstag ein möglicher Platzsturm im Volksparkstadion verhindert worden, hieß es am Abend in einem ersten Fazit der Polizei. „Schon nach dem 2:1 für den HSV wurde im Block 25 A eine Plane aufgezogen, unter der sich Fans umzogen und teilweise vermummten“, beschrieb die Polizei die Vorgänge.