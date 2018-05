Stadt-Klubs im Hoch

So schnell kann es gehen. Am Donnerstag noch hui, präsentierte sich Salzburger Liga-Klub Austria Salzburg bei Leader BSK gestern in guter Form. Die Pongauer blieben auch in numerischer Unterlegenheit gefährlich, doch Violett siegte dank eines Mayer-Hattricks mit 3:1, macht den Titelkampf wieder spannend. Der SAK hat den Klassenerhalt nach einem 4:2 in Altenmarkt indes so gut wie geschafft.