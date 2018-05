Grünes Licht für die Schmitten-Erweiterung

Das Bundesverwaltungsgericht hat gesprochen - das Gericht gibt den Zellern demnächst grünes Licht für den Ausbau des Skigebiets in Richtung Hochsonnberg. Und das wäre ein erster Schritt, um die Schmittenhöhe-Bahn in Zukunft bis nach Kaprun zu erweitern. Die Einspruchsfrist ist aber erst in zwei Wochen vorbei.