Berger verlor im Champions-League-Semifinale!

Österreichs Volleyball-Nationalspieler Alexander Berger hat am Samstag mit Perugia das Champions-League-Finale verpasst. Italiens Meister unterlag zum Auftakt des Final Four in Kasan dem Titelverteidiger und Gastgeber in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels 0:3 (-22,-20,-20), Berger (im Video beim Training) kam bei den Verlierern auf vier Punkte.