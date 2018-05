Emily Ratajkowski: „Ich liebe Brüste!“

„Ich liebe meine Brüste. Ich liebe die Brüste anderer Leute. Brüste sind einfach toll“, schwärmt das Model. Auch in den Medien wird Emilys Oberweite gerne zum Thema gemacht. „Ich erinnere mich, dass es einen Artikel mit dem Titel ,Emily Ratajkowski ist der Mozart der Brüste‘ gab. Das Schlimme daran war, dass es jemand an meinem Vater geschickt hat, der es dann an mich gesendet hat“, berichtet sie. „Mein Vater betrachtet mich noch immer als kleines Kind.“