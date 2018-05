Khloe Kardashian zeigt Video von Töchterchen True

Vier Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes hat Khloe Kardashian Töchterchen True in einem kurzen Video vorgestellt. „Happy One Month True“, gratulierte die 33-Jährige am Samstag auf Instagram ihrer Tochter zum ersten vollendeten Monat. Dazu postete sie ein Video der Kleinen im weißen Strampelanzug.