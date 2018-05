4:0! Österreich schafft „Wunder von Kopenhagen“!

Damals ging das Spiel am Ende 2:4 verloren, gestern passierte das gegen ein wohl gemerkt deutlich schwächeres Team nicht. Auch wenn das Führungstor die Verkrampfung nicht lösen konnte, der sattelfeste Torhüter Starkbaum sich gegen Linglet (8.) erstmals auszeichnen musste. Haudum machte in der 10. Minute allein vor Karnaukhov alles richtig, den Haken nach rechts, hob die Scheibe backhand aber nur an die Latte. Zu Beginn des zweiten Drittels stockte den rund 500 Österreich-Fans in der Royal Arena der Atem, als Demkow und Drozd im Doppelpack die dicke Chance auf den Ausgleich ausließen. Nach drei überstandenen Unterzahl-Spielen nutzte die rot-weiß-rote Auswahl dann ihr erstes Powerplay im Spiel: 44 Sekunden vor Ablauf der Strafe versenkte Komarek mit seinem ersten Treffer bei diesem Turnier den Puck in den Maschen - das erlösende, befreiende 2:0 (31.)!