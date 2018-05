Konrad Etappenachter beim Giro, Carapaz siegt!

Der 24-jährige Richard Carapaz hat am Samstag für den ersten Erfolg eines Ecuadorianers in der Geschichte des Giro d‘Italia gesorgt. Der Movistar-Profi gewann das achte Teilstück der 101. Auflage von Praia a Mare zur Bergankunft in Montevergine di Mercogliano sieben Sekunden vor der Gruppe mit den Gesamtfavoriten und Patrick Konrad, der mit Platz acht erneut ein Topergebnis schaffte.