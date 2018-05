Bruchlandung eines Segelfliegers in Ebbs

Der Pilot startete mit seinen Segelflugzeug in Unterwössen in Deutschland, wobei er über Ebbs an Flughöhe verlor und das Erreichen des Flugplatzes in Unterlangkampfen nicht mehr möglich war. Er entschloss sich zu einer Außenlandung auf einer Wiese in Wagrain-Mühltal und setzte mit einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h auf.