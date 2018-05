Aus & vorbei! Der Hamburger SV steigt erstmals ab

In Sinsheim stellte Hoffenheim nach einem Patzer von Dortmund-Goalie Roman Bürki auf 1:0 (26.), Marco Reus sorgte für den Ausgleich (58.). Die Tore von Adam Szalai (63.) und Pavel Kaderabek (73.) hievten die TSG noch an die dritte Stelle und ließen die Gäste bis zum Schluss um die Champions League zittern. Ein 5:0 von Leverkusen gegen Hannover hätte nämlich für den BVB Endrang fünf bedeutet. Die Werkself, bei der Julian Baumgartlinger in der 23. Minute verletzungsbedingt ausgetauscht wurde, führte lange 3:0, vergab durch Wendell einen Elfmeter und bekam einen zunächst zugesprochenen Strafstoß nach Videostudium aberkannt. In der Nachspielzeit gelangen Niclas Füllkrug und Martin Harnik die Ehrentore, die Bayers CL-Hoffnungen zunichtemachten. Zwei Punkte hinter Leverkusen beendete Leipzig die Saison nach einem 6:2 in Berlin gegen Hertha als Sechster, was die Position von Coach Ralph Hasenhüttl wieder stärken dürfte. Bei den Siegern fehlte der verletzte Marcel Sabitzer, Konrad Laimer spielte durch, Stefan Ilsanker wurde in der 76. Minute eingewechselt. Hertha trat ohne den verletzten Valentino Lazaro an.