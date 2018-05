Diese „Balkanoperette“ lässt Wünsche offen

Dabei klingt der Plot so vielversprechend: die Männer der serbischen Totengräberdynastie Topalović werden alt - sehr alt! Eine leicht geschürzte, peitschenschwingende Pflegerin (Katharina Hofmann) mischt die Männergenerationen auf, der Jüngste (Julian Sigl) will zum Film, irgendwo ballert noch ein ziemlich groß gewachsener Mafioso (Horst Heiss) samt Töchterchen (Angela Waidmann) durch die Szenerie. Das alles erzählt Regisseur Robin Telfer irgendwie so lapidar, dass bei mir schon bald einmal die Fadesse anklopft.