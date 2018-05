Schweden mit fünftem Sieg im fünften WM-Spiel

Titelverteidiger Schweden hat am Samstagmittag auch sein fünftes Spiel bei der Eishockey-WM in Dänemark gewonnen. Das „Tre Kronor“-Team besiegte in der Gruppe A in Kopenhagen die Slowakei mit 4:3 nach Verlängerung, gab aber erstmals einen Punkt ab. Deutschland unterlag in der Gruppe B in Herning Lettland mit 1:3.