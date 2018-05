Thiem nach Lehrstunde für Anderson im Finale!

Am Tag nach dem großen und wichtigen Sieg über Sandplatz-„König“ Rafael Nadal hat Tennis-Star Dominic Thiem nachgelegt. Der 24-jährige Niederösterreicher zog am Samstag zum zweiten Mal in Folge in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid ein. Nach nur rund 85 Minuten besiegte er in seinem dritten Halbfinale auf diesem Level Kevin Anderson (RSA-6) mit 6:4,6:2. Es war der erste Sieg im siebenten Duell mit Anderson, aber auch erst das erste Aufeinandertreffen auf Sand. Im Finale am Sonntag (nicht vor 18.30 Uhr/live Sky) bekommt es der Weltranglisten-Siebente aus Lichtenwörth mit dem als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev zu tun, der den Kanadier Denis Shapovalov 6:4, 6:1 bezwang.