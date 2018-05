Nokia: Das verblüffende Comeback aus dem Nichts

Ein ähnliches Wachstum wie Nokia hat bis Mai 2018 nur der chinesische Hersteller Xiaomi hingelegt, der momentan nach Europa expandiert und hierzulande in den nächsten Wochen beim Mobilfunker Drei und mit einem eigenen Flagship-Store in Vösendorf an den Start geht. Xiaomi hat in Europa aus dem Stand 2,4 Millionen Geräte verkauft.