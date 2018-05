Spektakel im Sand: Ballartisten kommen nach Graz

Partystimmung bis zum Ende

Am 6. Juni erfolgt die nationale Qualifikation, in der Österreichs zweiter Vertreter neben den amtierenden Meistern Klemens und Jakob Hofmann-Wellenhof ermittelt wird. Einen Tag später wird in der europäischen Qualifikation der letzte Teilnehmer für den Hauptbewerb ausgespielt, dieser findet am 8. und 9. Juni statt. Im Anschluss an die Siegesehrung feiern Spieler, Helfer und Fans in der Thalia Bar. Schon zuvor sorgen DJs und Samba-Tanzeinlagen dafür, dass die Partystimmung nicht zu kurz kommt.