Kern will Debatte über Pensionen für Alt-Politiker

Kern-Kritik an der ÖVP

„Wenn man über Pensionsprivilegien diskutiert, dann sollte man sich an der Pensionshöhe orientieren und nicht an politischen Feindbildern wie die ÖBB“, erklärte SPÖ-Chef Kern am Samstag gegenüber der „Krone“. Er habe bereits als Kanzler vorgeschlagen, dass man insbesondere bei Pensionen von mehr als 7000 Euro die Pensionssicherungsbeiträge deutlich erhöhen soll. „Die ÖVP hat davon aber nichts wissen wollen“, so Kern.