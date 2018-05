„Ehen gehen kaputt und es sterben Menschen!“

„Wir machen uns wegen Fristen kaputt“

Scott Benson, Entwickler des Adventures „Night in the Woods“, kreidet dort an, dass innerhalb der Spielebranche Überstunden oftmals mit Leidenschaft verwechselt würden. Daran übt er scharfe Kritik. „Der Grund, wieso wir uns kaputt machen, ist nicht, dass wir lieben, was wir tun. Das sagen wir uns und erzählen es anderen Leuten. Aber ich habe für viele Dinge Leidenschaft und gehe daran nicht zugrunde. Wir machen uns wegen Geld und Fristen kaputt!“