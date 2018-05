Astronomen wollen Mars mit Hubschrauber erkunden

Dünne Atmosphäre des Mars als besondere Herausforderung

Eine besondere technische Herausforderung ist allerdings die Atmosphäre des Roten Planeten. Um sich in der dünnen Atmosphäre des Mars in der Höhe halten zu können, muss der Hubschrauber superleicht und besonders antriebsstark sein. Der Höhenrekord für einen Helikopterflug auf der Erde liege bei 12.100 Metern. Die Mars-Atmosphäre sei so dünn, dass die Flughöhe des Helikopters beim Abheben auf dem Mars schon einer Höhe von 30.500 Metern auf der Erde entspreche.