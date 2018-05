Neymar zu Real? Zidane: „Habe ihn nicht verlangt!“

Am 26. Mai kämpft Real im Endspiel der Champions League gegen den FC Liverpool in Kiew um seinen dritten Titel in Serie. Zidane wollte die im Raum stehenden Gerüchte um den 26-jährigen Neymar auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. „Ich weiß nicht, ob der Verein mit ihm spricht. Ich habe ihn nicht verlangt“, sagte der 45-Jährige. Auf die Frage, ob Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Neymar seiner Meinung nach gut zusammenspielen könnten, antwortete Zidane: „Gute Spieler passen immer zusammen.“