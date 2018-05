Plesiutschnig/Schützenhöfer in Luzern Neunte

Österreichs Beachvolleyball-Damen Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer haben das 3*-Turnier in Luzern auf dem neunten Platz beendet. Im Achtelfinale mussten sich die Gewinnerinnen der letztwöchigen Veranstaltung in Mersin am Samstag den US-Amerikanerinnen Betsi Flint/Emily Day mit 0:2 (-18,-16) geschlagen geben.