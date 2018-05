Atlanta Hawks verpflichten Coach Lloyd Pierce

Lloyd Pierce wird neuer Trainer des NBA-Teams der Atlanta Hawks. Dies teilten die Hawks am Freitag mit. Der 42-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren Assistent bei den Philadelphia 76ers und wird in Atlanta Nachfolger von Mike Budenholzer, der Ende April nach fünf Jahren im gegenseitigen Einvernehmen die Hawks verließ. Über die Vertragslaufzeit machte Atlanta keine Angaben.