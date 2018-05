Schlange im Auto: Mutter und Töchter in Panik

Die Mutter war mit ihren Kindern Juliane (11), Karoline (9) und Valentina (8) in Hietzing unterwegs gewesen, als sich die Jüngste von der Rückbank meldete: „Da ist eine Schlange!“ Das Reptil sei am Sicherheitsgurt entlang zum Hals des Mädchens gekrochen, berichtete die Feuerwehr am Samstag.