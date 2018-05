Teure Sättel weg: Pole plündert Ställe

High Noon vor Gericht: Der Kriminaltourist hatte es anscheinend vor allem auf wertvolle Reitsättel abgesehen. Immer wieder schlich er in Ställe und suchte Gestüte heim. In unbeobachteten Momenten griff er sich dann teures Reitzubehör, verstaute es blitzschnell in seinem Fluchtwagen und verschwand. Laut Polizei richtete der 41-Jährige bei seinen zahlreichen Coups einen Schaden von insgesamt 100.000 Euro an. Die Beute dürfte in Osteuropa weiterverkauft worden sein.