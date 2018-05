Frauenrechtlerin nach Facebook-Video verhaftet

Fathi hatte vor einigen Tagen ein Video im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht, in dem sie in scharfem Ton sexuelle Belästigung anprangert. Ihr Zorn richtete sich gegen staatliche Institutionen, insbesondere die Staatsbank Bank Misr, von deren Sicherheitsleuten sie massiv belästigt worden sei. „Schmutzige Typen!“, rief Fathi in dem Video, und „Schande des Volkes!“.