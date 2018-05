3D-Zauberei soll in die Top-Gastronomie einziehen

Einsätze in Paris, New York, Berlin

Von einem Pharmakonzern wurde der 26-Jährige für einen Auftritt in Paris gebucht, Einsätze in Wien, der Schweiz und für die Whiskey-Brennerei Auchentoshan in New York gab’s auch bereits. Zuletzt waren die Print-a-Drink-Macher im Auftrag von Microsoft in Berlin im Einsatz. Derzeit bietet der Steirer, den das Industriedesign-Studium nach Linz verschlug, das Verzieren von Drinks mittels Roboter als Marketing-Dienstleistung an.