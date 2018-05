16-Jährige vergewaltigt und lebendig verbrannt

Blankes Entsetzen in Indien nach einem weiteren Vergewaltigungsfall: Nachdem binnen einer Woche zwei ähnliche Fälle bekannt geworden waren, berichtete am Freitagabend die Polizei, dass auch im Bundesstaat Madhya Pradesh ein Mädchen vergewaltigt und danach ermordet wurde. Die 16-Jährige hatte nach der Vergewaltigung ihrem Peiniger gedroht, ihren Eltern davon zu erzählen. Daraufhin zündete der Täter, ein 26-jähriger Familienvater, sein Opfer an. Die 16-Jährige verbrannte bei lebendigem Leib. Neben dem Vergewaltiger nahm die Polizei auch einen Cousin des Mädchens fest, der den 26-Jährigen darüber informiert hatte, dass die junge Frau alleine zu Hause war.