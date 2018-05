Hirntumor: Trump-Mitarbeiterin verspottet McCain

„Respektieren McCains Dienst an unserer Nation“

Die Regierungszentrale veröffentlichte eine knappe Erklärung, in der es lediglich hieß: „Wir respektieren Senator McCains Dienst an unserer Nation, und er und seine Familie sind in dieser schwierigen Zeit in unseren Gebeten“. Sadler selbst rief laut Medienberichten McCains Tochter Meghan an, um sich zu entschuldigen.