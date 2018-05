Frauen des SKN St. Pölten zum vierten Mal Meister

ÖFB-Präsident Leo Windtner sandte Grußworten an den Meister: „Ich gratuliere dem SKN St. Pölten herzlich zum neuerlichen Titelgewinn in der ÖFB Frauen Bundesliga. Sie haben die Meisterschaft wie in den vergangenen Jahren dominiert und stehen deshalb verdient ganz oben.“ In rund drei Wochen gibt es für Neulengbach die Chance zur Revanche, wenn es am 31. Mai im ÖFB Ladies Cup in Horn erneut zum NÖ-Derby kommt.