Wiener Festwochen: 48.000 Besucher bei Eröffnung

Tolle Stimmung an lauem Frühlingsabend

„Blumen aus der Hauptstadt“ wollte man mit diesem musikalischen Strauß in die Bundesländer und darüber hinaus verschicken. Geworden ist es ein buntes, gefälliges Bukett. Und als Draufgabe streute das Schauspieler-Duo Ursula Strauss und Gerald Votava eine Art Blütenlese neuer Gedichte von Christine Nöstlinger ein - witzig-böse Kleinode fernab der Kinderliteratur. Sehr nachvollziehbar, dass nach dem All-Stars-Finale mit Ambros‘ legendärer Dylan-Übersetzung von „Like A Rolling Stone“ das gesamte Ensemble heftig bejubelt wurde. „Allaa wia a Stan“ musste sich an diesem lauen Frühlingsabend wirklich niemand fühlen.