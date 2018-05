Hund von Auto erfasst: „Nala“ nach Tagen gefunden

Die Suche ging kreuz und quer durch Klagenfurt. Man wusste nicht, wo sich die Hündin in ihrer Angst verkrochen hatte. „Am Samstag konnten wir sie dann in einem Park am anderen Ende von Klagenfurt lokalisieren. Und am Sonntag haben wir sie dann mit Hilfe des Besitzers anlocken können.“ Und wie durch ein Wunder hatte „Nala“ nur Prellungen und Abschürfungen erlitten.