Paragleiter stürzte in Sillian mitten in den Ort

Der Mann flog gegen 11.40 Uhr am Freitag mit seinem Gleitschirm vom Startplatz in Sillianberg in Richtung Sillian ab. Der 36-jährige Pilot beabsichtigte auf einem Landeplatz östlich des Ortsgebiets wieder zu landen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann allerdings ins Trudeln und löste den Notschirm aus, heißt es im Polizeibericht. In Folge prallte der Deutsche gegen eine Straßenlaterne und stürzte anschließend auf den Asphalt am Parkplatz eines Supermarktes.